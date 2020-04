Marauder: un trailer svela l'FPS ispirato ad Escape From Tarkov

Era solo questione di tempo prima che qualche team di sviluppo decidesse di mettersi al lavoro su un progetto ispirato a titoli di successo come Escape From Tarkov e Hunt: The Showdown e, da qualche ora, è spuntata online la campagna di raccolta fondi di Marauder.

Come potete ben vedere nell'interessante trailer d'annuncio su Fig, piattaforma in stile Kickstarter, si tratta di uno shooter in prima persona con ambientazione spaziale ed uno stile di gioco che ricorda moltissimo l'ultima fatica del team russo Battlestate Game, ancora oggi uno dei più giocati e visti su Twitch. Lo scopo del gioco, che permette anche di pilotare una piccola navicella, è quello di sopravvivere ai pericoli di una stazione spaziale per recuperare quanto più bottino possibile ed arrivare al punto d'estrazione, cercando nel frattempo di eliminare o aggirare gli altri utenti che si spostano per la mappa.

L'uscita del gioco è prevista per gennaio 2022 e sulla piattaforma di crowdfunding sono stati già raccolti più di 17.000 dollari. Per potersi accaparrare una copia del gioco e l'accesso alla fase pre-alpha basta una donazione di soli 20 dollari, cifra sicuramente inferiore a quello che sarà il prezzo del titolo una volta disponibile sul mercato.