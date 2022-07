Marauders: arriva la Beta per l'Escape From Tarkov nello spazio

A distanza di qualche tempo dall'annuncio ufficiale di Marauders, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer che svela l'imminente pubblicazione di una versione di prova.

Il filmato annuncia infatti che la Closed Beta di Marauders avrà il via il prossimo 20 luglio 2022 e i server resteranno aperti solo per cinque giorni, dal momento che la prova terminerà il 25 luglio. Oltre a coloro i quali verranno selezionati in seguito all'iscrizione, potranno prendere parte alla Closed Beta tutti quei giocatori che effettueranno il preorder del titolo, il quale verrà proposto con il 10% di sconto e con in aggiunta una skin esclusiva da pirata spaziale.

Per chi non sapesse di cosa si tratti, Marauders è uno sparatutto con visuale in soggettiva ambientato nello spazio e le cui meccaniche ricordano molto da vicino Escape From Tarkov e il più recente The Cycle Frontier. Nel gioco, infatti, dovremo saccheggiare navi spaziali abbandonate e vedercela sia con nemici controllati dall'intelligenza artificiale che con altri giocatori, i quali faranno di tutto per sottrarci il bottino prima della fuga.

Al momento non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale del gioco pubblicato da Team 17, ma sappiamo con certezza che sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo di PC Game Pass come Game Preview, l'equivalente degli early access.