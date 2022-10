Marauders: il survival FPS ispirato a Tarkov è arrivato su Steam

Nel corso del pomeriggio, il catalogo di Steam si è arricchito con la versione in accesso anticipato di Marauders, uno sparatutto in soggettiva dalle meccaniche molto simili a quelle viste in Escape From Tarkov e altri survival FPS.

Marauders è una sorta di Tarkov ambientato nello spazio con qualche meccanica di gameplay che ricorda Sea of Thieves. Dopo aver razziato una delle basi spaziali disponibili, infatti, i giocatori devono scappare a bordo di una navicella e possono decidere anche di attaccare i mezzi volanti di altri utenti, così da saccheggiarli o metterli fuori gioco. Va precisato che, a differenza di The Cycle Frontier, Marauders non è un free to play e non può essere scaricato gratuitamente su PC: l'unico modo per giocare è quello di acquistarlo al prezzo di 29,99 euro. Se siete interessati al titolo, sappiate che l'early access durerà circa un anno e mezzo e col tempo il prezzo potrebbe aumentare a causa dell'aggiunta di nuovi contenuti.

In attesa di potervene parlare nel dettaglio nei prossimi giorni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le prime informazioni sulla modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0, la quale sembra essere anch'essa ispirata allo shooter targato Battlestate Games.