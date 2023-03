Marc Laidlaw s'è pentito d'aver svelato la trama di Half-Life 2: Episode 3

Sei anni fa, evidentemente contrariato - tanto quanto i giocatori - per la cancellazione di Half-Life 2: Episode 3, Marc Laidlaw ha pubblicato un racconto breve intitolato "Epistle 3". Nonostante i riferimenti all'apparenza originali, il web ha interpretato l'opera come un riassunto di quello che avrebbe potuto essere la trama del terzo episodio.

Le cose, evidentemente, stavano esattamente così, perché oggi, a distanza di molto tempo dall'agosto del 2017, l'ex sceneggiatore capo di Valve (compagnia che ha lasciato nel 2016, dunque un anno prima del fatto) si è pentito delle sue azioni. "Ero sconvolto", ha confessato Laidlaw a Rock Paper Shotgun. "Vivevo su un'isola [a Kauai, alle Hawaii, ndr] completamente tagliato fuori dalle mie amicizie e dalla comunità dei creativi che avevo frequentato nelle due decadi precedenti. Ero completamente estraniato e non avevo nessuno che potesse dissuadermi. Mi sembrava una cosa divertente da fare, così l'ho fatta".

Con il senno di poi, Laidlaw avrebbe voluto trascorrere e gestire il suo isolamento in maniera diversa, sicuramente lasciando fuori Gordon Freeman, Half-Life e Valve. Oggi si è reso conto che le sue azioni potrebbero aver danneggiato i suoi ex colleghi: "Alla fine la mia mente si sarebbe calmata e sarei riemerso dall'altro lato molto meno imbarazzato. Credo che le mie azioni abbiano causato dei problemi ai miei amici [in Valve, ndr] e reso le loro vite più difficili".

Laidlaw ha inoltre spiegato che la storia di Epistle 3 rappresenta solamente una delle possibili idee sulla trama di Half-Life 2: Episode 3, dunque, se fosse andato in porto, lo sviluppo del gioco avrebbe potuto seguire anche altre strade, finendo per dare forma ad una trama del tutto diversa. "Il vero sviluppo di una storia avviene solamente nel crogiolo dello sviluppo di un gioco. Dunque, ciò che hanno letto i giocatori [in Epistle 3] non è affatto Episodio 3".