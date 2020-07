Marcella Silvestri da Batman Arkham a Sensualità a corte: tutti i doppiaggi

Quando di parla di Marcella Silvestri si pensa immediatamente al sui ruolo in Sensualità a Corte, impagabile sit-com in cui interpreta Cassandra al fianco di Marcello Cesena, ma non tutti sanno che quella è solo la punta dell'iceberg. Da Dragon Ball a Yu-Gi-Oh! ad Overwatch scopriamo insieme tutti i suoi doppiaggi.

L'attrice e comica genovese è stata, ed è tutt'ora una delle personalità più importanti nel panorama del doppiaggio italiano ed ha importato personaggi come Rossana, Lamù e Doremi negli omonimi cartoni animati, interpretando persino personaggi maschili come Crili in Dragon Ball Z, GT e Super e Monkey D. Luffy (bambino) in One Piece. I ruoli televisivi sono davvero tanti, ma volgiamo dedicare maggior spazio alle sue interpretazioni videoludiche, tanto diverse quanto memorabili.

La Silvestri ha infatti doppiato la bellissima e folle Harley Quinn nella trilogia Batman Arkham, cui ha lavorato insieme alla voce di Poison Ivy Patrizia Scianca, e ha ripreso il ruolo anche in Batman: Arhkam Origins e in Injustice 2. In Assassin's Creed III l'abbiamo ritrovata nei panni di Kaniehti, mentre in The Darkness 1 e 2 ha interpretato Jenny e in Overwatch la brillante scienziata Moira. Altri ruoli memorabili sono Ysera in World of Warcraft e Heartstone e Annette Birkin in Resident Evil 2 e Resident Evil: Resistance.