Marco Marzocca: 'Con Guzzanti ci sfondavamo alla PlayStation fino alle 5 del mattino'

Attivo come comico sin dal 1994, Marco Marzocca ha una lunga carriera alle spalle: tra spettacoli teatrali e televisivi, diventa uno dei volti più riconoscibili ed amati dal pubblico italiano, grazie in particolare al personaggio del domestico Ariel e per la sua lunghissima partecipazione alla fiction Distretto di Polizia.

Buona parte della sua attività artistica lo ha visto al fianco di Corrado Guzzanti, con il quale ha condiviso per anni la scena partecipando ad alcune delle più apprezzate creazioni dell'iconico collega, quali L'Ottavo Nano, Il Caso Scafroglia e il film Fascisti su Marte. E in una lunga intervista con Il Fatto Quotidiano, Marzocca rivela alcuni simpatici retroscena sul rapporto con Guzzanti, collegati direttamente al mondo videoludico: tra un viaggio e l'altro durante la loro carriera, infatti, i due erano soliti passare diverse ore davanti la PlayStation.

"Ci siamo sfondati di videogiochi, giravamo l’Italia con in valigia la PlayStation e la presa scart e l’albergo veniva scelto in base alla televisione maggiormente adatta. Dopo lo spettacolo era una lotta a due fino alle cinque del mattino", racconta Marzocca rivelando che solitamente si intrattenevano con "videogiochi di calcio; quando Corrado perde si in***za tantissimo".

Il comico romano sembra avere una certa passione per i videogiochi, come si intuisce alla sua risposta quando gli viene chiesto cosa farebbe se diventasse miliardario: "Un po’ di beneficenza, ma lo dicono tutti, poi mi allenerei per partecipare al campionato mondiale di videogiochi. Non mi interessano gli yacht, le macchine sportive o altre situazioni simili. Vorrei solo un computer clamoroso", rivela Marzocca. Insomma, il sogno condiviso da tantissimi altri utenti PC, così da godersi al massimo splendore tutti i propri giochi.