Marco Materazzi diventa Capitano in World of Warships, scaricalo subito e GIOCA GRATIS

World of Warships si aggiorna con una grande novità: Marco Materazzi, leggenda del nostro calcio e Campione del Mondo 2006, entra a far parte del celebre gioco gratis di battaglie navali. E lo fa con un ruolo di assoluto spessore.

SCARICA WORLD OF WARSHIPS GRATISMarco Materazzi ricopre infatti il ruolo di Capitano e con lui potrete guidare la flotta italiana alla conquista della vittoria, proprio come nei Mondiali di Calcio FIFA 2006 che hanno sancito lo storico trionfo della nazionale italiana.

La trasposizione digitale dell'ex calciatore vanta più di 200 nuove linee vocali create appositamente per il gioco, l'ingresso di Matrix in World of Warships è accompagnato anche da una serie di missioni speciali di combattimento.

Grazie alla presenza di Materazzi avrete una serie di vantaggi per le navi come cacciatorpedinieri, incrociatori e navi da guerra. Un ruolo, quello di Capitano di World of Warships, che Materazzi ha accolto con piacere: "sono felice di aver lavorato con World of Warships e mi sono divertito moltissimo a registrare le linee vocali del Capitano. Dopo aver sfruttato le mie capacità sul campo da calcio è arrivato il momento di mettere alla prova il mio coraggio in alto mare. Un solo consiglio: durante le vostre battaglie con me come Capitano, siate intelligenti e tattici, come lo ero io in campo!"