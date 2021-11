Marco Mottura Conquista il Trono nel nuovo evento di PlayStation

Quest'oggi ha ufficialmente preso il via il Conquista il Trono, il nuovo evento PlayStation che chiede a tutti i partecipanti di collaborare per sbloccare degli obiettivi comuni.

Ai giocatori che decidono di iscriversi a Conquista il Trono, Sony sta chiedendo di accumulare dei punti completando missioni come "Gioca a un gioco per almeno 60 minuti anche non cumulativi" (10 punti) e "Sblocca un trofeo oro" (20 punti). Sono previsti tre set di ricompense con diversi avatar e un tema dinamico che verranno sbloccati al raggiungimento di punteggi comunitari ben precisi.

Ebbene, quest'oggi anche il nostro Marco Mottura si è unito alla missione per la Conquista del Trono, ovviamente in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Per l'occasione, ha deciso di cimentarsi del divertentissimo Untitled Goose Game vestendo i panni di un'oca malefica che adora starnazzare, fare scherzi e rubare ai poveri abitanti di un tranquillo paesino.

Vi siete persi la live? Se siete abbonati al canale Twitch di Everyeye non avete nulla di cui dispiacervi, dal momento che potete guardare in esclusiva la replica in calce a questa notizia. Se non lo avete ancora fatto, potete abbonarvi al canale gratis con Amazon Prime cliccando sul pulsante "Abbonati" nella home page di canale di Everyeye e poi selezionando la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". L'abbonamento garantisce diversi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità, l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram, gli stemmi abbonato e una serie di emoticon personalizzate, come il Fossa in posizione da "Ci siamo", Marco Mottura demoniaco, Cyber Todd, Alessandro Bruni con il cappello di Yoda, Giuseppe Arace in procinto di trasformarsi in Super Saiyan e la mitica bomba.