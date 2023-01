Mare: il gioco VR ispirato a Ico e The Last Guardian approda su dispositivi mobili

È ormai da lungo tempo che si fa riferimento al progetto per Oculus di Rui Guerreiro, ex sviluppatore del Team Ico, come potete vedere nel nostro approfondimento del 2017 su Mare. Ebbene, alla fine il titolo è approdato anche su Steam (solo VR) nel 2022, mentre ora la produzione si sta espandendo oltre, arrivando su dispositivi mobili.

A tal proposito, come riportato anche da Pocket Gamer, il titolo, che precedentemente rappresentava un'esclusiva VR, risulta ora disponibile anche sull'App Store di Apple per iPhone e iPad. In questo contesto, quella che è stata ribattezzata Mare: Pocket Edition è adesso acquistabile a 5,99 euro mediante lo store digitale della società di Cupertino.

Potrebbe dunque trattarsi della giusta occasione per recuperare l'avventura, che trae per certi versi ispirazione da capolavori senza tempo quali Ico e The Last Guardian (qualcuno citerebbe inoltre Myst), per coloro che non hanno ancora avuto modo di "metterci le mani" su Oculus Quest 2 o in linea generale tramite visori per la realtà virtuale.

L'opera di Visiontrick Media è infatti stata rivista con supporto ai controlli touch, così che risulti usufruibile direttamente mediante iPhone e iPad. Il lancio della Pocket Edition è avvenuto nella giornata del 19 gennaio 2023 e gli sviluppatori hanno annunciato che questa versione "mantiene la qualità visiva dell'esperienza VR".