Un mare di sconti da Unieuro su Nintendo Switch e accessori PS4, prima del Prime Day!

In anticipo rispetto al Prime Day di Amazon, Unieuro lancia la nuova promozione Un Mare di Sconti valida fino al 21 luglio con tantissimi articoli in offerta, tra cui console Nintendo Switch e accessori per PS4 e PS5.

Iniziamo con Nintendo Switch OLED con Nintendo Switch Sports a 379.90 euro, se volete spendere meno potete optare per Nintendo Switch Lite a 259.99 euro con in bundle un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Leggende Pokemon Arceus e Animal Crossing New Horizons. L'offerta è valida sulla console nelle colorazioni giallo, grigio e turchese, sono esclusi altri colori e modelli.

Sul fronte degli accessori troviamo una selezione di controller Nacon con cavo scontati del 12% e venduti a 34.99 euro, compatibili con PS4 e PS5, i joypad Nacon sono disponibili in una vasta gamma di colori come arancione, nero, trasparente, blu trasparente, blu, grigio, trasparente rosso, rosso e colorazioni mimetiche grigio e verde.

Una bella occasione per acquistare Nintendo Switch OLED o Nintendo Switch Lite in bundle con un gioco e risparmiare qualche soldino, potete risparmiare anche su un secondo controller PlayStation magari da portare in vacanza, senza rinunciare alla qualità garantita dal brand Nacon. Tutti gli sconti sono validi fino al 21 luglio salvo esaurimento scorte.