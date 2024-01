Un mare di videogiochi in uscita nel 2024: l'elenco aggiornato da Avowed a Stellar Blade

L'anno appena conclusosi è stato eccezionalmente ricco di videogiochi, prova ne sia la Top10 di Metacritic dei migliori giochi del 2023. Il 2024 sembra essere altrettanto promettente, o almeno è questa la sensazione restituitaci dall'elenco stilato dai social dei The Game Awards sulle uscite di quest'anno.

Dalle colonne del profilo Twitter/X ufficiale dei TGA, i curatori dell'evento videoludico che a inizio dicembre ha visto trionfare Baldur's Gate 3 con il GOTY 2023 illustrano le esperienze interattive in cui avremo modo di immergerci da qui alla fine dell'anno.

L'elenco offertoci dai TGA, rigorosamente in ordine alfabetico, parte dall'interessante action coop 33 Immortals ispirato alla Divina Commedia e destinato ad approdare su Game Pass, per poi proseguire con il gestionale Ara History Untold e con il GDR di Obsidian Avowed. Sempre per il 2024 è pianificata l'uscita di Concord, Toxic Commando, STALKER 2, Star Wars Outlaws e Stellar Blade: uscendo idealmente dal perimetro dei titoli segnalati dai TGA, è poi impossibile non segnalare l'arrivo nel 2024 di tripla A del calibro di Dragon's Dogma 2, Hades 2, Rise of the Ronin, Black Myth WuKong e Final Fantasy 7 Rebirth.

33 Immortals

Ara: History Untold

Avowed

Blue Protocol

Concord

Dungeons of Hinterberg

Earthblade

Foamstars

Toxic Commando

Little Nightmares III

Lost Records: Bloom & Rage

Metaphor: ReFantazio

Microsoft Flight Sim 2024

No Rest for the Wicked

Paper Mario: The Thousand Year Door

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

The Casting of Frank Stone

The First Descendant

The Plunky Squire

The Rise of the Golden Idol

The Wolf Among Us 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Visions of Mana

World of Goo 2

La lista stilata dai curatori dei social dei TGA, naturalmente, fotografa una situazione in divenire: da qui ai prossimi mesi, tantissimi altri videogiochi ancora da svelare andranno ad aggiungersi a quelli già in elenco, e questo per tacere dei titoli già annunciati ma ancora senza una data di lancio, come Hollow Knight Silksong, Dragon Ball Sparking Zero e Light No Fire. A tal proposito, vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio sui Most Wanted per eleggere il gioco più atteso del 2024.