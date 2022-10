Una marea di giochi a ottobre 2022: tutte le uscite, da A Plague Tale Requiem a COD Modern Warfare 2!

Le prossime quattro settimane videoludiche promettono di fare strage di portafogli, con un parco titoli in uscita davvero imponente su tutte le piattaforme!

Da PC a PS4 e PS5, senza tralasciare Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, il mese di ottobre 2022 propone una rassegna di uscite davvero invidiabile. A guidare l'avanzata dell'autunno videoludico, ci penserà Activision, con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare II, nuovo capitolo dell'iconica saga shooter. Accanto allo sparatutto, ampio spazio alle avventure a traino narrativo, con l'uscita di A Plague Tale: Requiem, promettente e ambizioso sequel di A Plague Tale: Innocence.

Oscura regina del mese, la Strega di Umbra torna in azione con Bayonetta 3, atteso in esclusiva su Nintendo Switch. Se avete bisogno di un ripasso in vista di Halloween, sulle nostre pagine trovate un ricco riassunto della storia di Bayonetta e Bayonetta 2. La console ibrida sarà inoltre l'unica ad accogliere Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Se ciò non bastasse, ricordiamo che in seguito alla morte di Batman, Warner Bros si appresta a portare in scena Gotham Knights, avventura che vedrà protagonisti Robin, Nightwing, Batgirl e Cappuccio Rosso.



Non vi basta? Persona 5 Royal e No Man's Sky su nuove piattaforme, Resident Evil: Village - Le Ombre di Rose sono anch'essi dietro l'angolo, insieme a tantissimi altri titoli. Come sempre, facciamo il punto delle nuove uscite di ottobre 2022 in un ricco video dedicato, che potete visionare in apertura a questa news o sul canale YouTube di Everyeye. Cosa acquisterete?