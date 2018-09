Mario Bros. riceverà la modalità cooperativa online su Nintendo Switch

Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, Nintendo of America ha confermato che Mario Bros. riceverà durante il mese di settembre la modalità cooperativa online su Nintendo Switch.

Al momento non è stata indicata una precisa data di lancio per la modalità co-op, ma probabilmente arriverà in esatta concomitanza con il lancio di Nintendo Switch Online, ancora genericamente atteso per il mese di settembre.

Mario Bros. è solo uno dei titoli provenienti dal catalogo del Nintendo Entertainment System che saranno offerti dalla casa di Kyoto in caso di sottoscrizione all'abbonamento online di Switch. Tra gli altri giochi, sono già stati confermati classici come Donkey Kong, Super Mario Bros. 3, e The Legend of Zelda. Oltre a poter scaricare questi titoli senza alcun costo aggiuntivo, i clienti potranno inoltre giocare online con i propri amici e usufruire della chat vocale (utilizzabile tramite l'apposita app per smartphone).

Sulle nostre pagine potete consultare tutti i dettagli relativi a Nintendo Switch Online.