Mario compie 35 anni: tutti i giochi Switch annunciati, da 3D World a 3D All-Stars

Nintendo ha deciso di festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Mario nel miglior modo possibile, ossia annunciando un mucchio di giochi per Switch (e non solo) che celebrano la lunghissima carriera dell'idraulico baffuto più celebre del pianeta.

Le voci circolavano da molti mesi ormai, e quest'oggi si sono finalmente concretizzate. La casa di Kyoto ha aperto le danze presentando Super Mario 3D-Stars, una raccolta che include le riedizioni di Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007), tutte ottimizzate per Nintendo Switch. Debutterà il prossimo 18 settembre, e rimarrà in vendita fino al marzo del prossimo anno. Dopodiché, ha annunciato Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione migliorata del gioco uscito su Wii U comprendente miglioramenti del gameplay e una nuova modalità cooperativa online.

Le novità non si sono fermate qui: si sono anche stati gli annunci di un Game & Watch di Super Mario Bros, di un'esperienza di Mario Kart in realtà aumentata, di una raccolta NES per Switch Online e di una serie di prodotti. Per tutti i dettagli, siete caldamente invitati a guardare il nostro Video Speciale che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Buona visione!