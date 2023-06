Mario Elefante ha già conquistato il web: meme e fan art come se piovesse!

Il momento più esaltante del Nintendo Direct di oggi 21 giugno 2023 è sicuramente stato l'annuncio di Super Mario Bros. Wonder e il merito è anche e soprattutto di Mario Elefante, la nuova trasformazione dell'idraulico italiano che verrà introdotta proprio dal nuovo platform in due dimensioni.

Nintendo probabilmente era già sicura del successo che avrebbe riscosso questa versione ancor più tosta e paffuta della sua mascotte, dal momento che l'ha saggiamente presentata in conclusione di trailer. Il popolo del web, difatti, ha risposto con tutto l'entusiasmo di cui è capace, dando vita in poche ore ad una moltitudine di meme e fan art.

Super Mario Bros. Wonder rivoluziona il classico gameplay a scorrimento orizzontale della serie introducendo i nuovi Fiori Meraviglia, oggetti che creano momenti spettacolari donando vita ai blocchi e ai tubi, facendo allungare e restringere Mario, e trasformandolo in una gigantesca palla chiodata. Per l'occasione, l'idraulico italiano sfoggia anche il nuovo potenziamento Mario Elefante. Salopette blu, maglietta rossa, cappello con la grande M e baffoni: la nuova trasformazione possiede tutti i tratti caratteristici del protagonista, con l'aggiunta di una forza spropositata e grossa proboscide in grado di seminare il panico tra le fila nemiche (altro che Mario Gatto!).

Nel giro di poco tempo sono spuntate fuori numerose fan art, alcune delle quali le abbiamo raccolte in calce a questa notizia, per non parlare dei meme! Il pensiero di un qualcuno è andato dritto dritto ad Animorphs, una serie di libri con protagonisti dei ragazzi capaci di trasformarsi in animali, mentre un altro giocatore ha piazzato la nuova trasformazione sulla locandina del film The Elephant Man di David Lynch. Secondo un utente di Twitter, invece, neppure Bowser Furioso potrebbe nulla contro il nuovo, tostissimo Mario Elefante!