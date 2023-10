Mario Elefante di Super Mario Bros Wonder invade Super Mario 64! L'esilarante video

Il principale 'testimonial interattivo' del meraviglioso talento di Nintendo con Super Mario Bros Wonder, l'esilarante personaggio di Mario Elefante, invade l'universo 3D di Super Mario 64 grazie al lavoro svolto dai modder del platform culto per Nintendo 64.

Gli artefici di questo improbabile 'crossover generazionale' sono i programmatori indipendenti conosciuti come Unreal e Koop the Koopa: i due modder hanno preso spunto proprio dalle scene di presentazione di Super Mario Bros Wonder per introdurre il modello poligonale di Mario Elefante nell'esperienza interattiva offerta dal capolavoro nintendiano dell'era N64.

La riedizione di Mario Elefante proposta dal modder Unreal basandosi sul lavoro svolto da Koop the Koopa trasforma l'aspetto dell'idraulico baffuto della casa di Kyoto ma non introduce ulteriori innovazioni o aggiunte ludiche, come quelle suggerite dalle grandi avventure e dai nuovi poteri di Super Mario Bros Wonder mostrati nel corso del Direct dedicato alla prossima esclusiva Switch.

In attesa che si faccia il 20 ottobre per poter immergerci nelle atmosfere del nuovo, attesissimo platform della Grande N sulle console della famiglia Switch, sapevate che Shigeru Miyamoto non apprezzava il design originale di Mario Elefante nelle prime fasi di sviluppo di Super Mario Bros Wonder?