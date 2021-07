Mario meglio di FIFA nel 2021: 3D World + Bowser's Fury sbaraglia la concorrenza in Europa

I primi sei mesi dell'anno sono alle spalle, dunque è tempo di bilanci: l'agenzia di rilevamento GfK Entertainment, che opera nel nostro continente, ha svelato l'identità dei tre giochi più venduti in assoluto nella prima metà del 2021 in Europa: due sono delle riedizioni e uno rappresenta la nuova iterazione di un franchise sportivo storico...

Dai rilevamenti di GfK Entertainment emerge che da gennaio a giugno 2021 il gioco più venduto in Europa è stato Super Mario 3D World + Bowser's Fury, edizione rivenduta ed espansa per Nintendo Switch di un gioco nato su Wii U nel 2013. L'idraulico italiano è riuscito a fare meglio di FIFA 21, il quale, in ogni caso, aveva già racimolato gran parte dei suoi incassi nell'ultimo trimestre del 2020, essendo disponibile dallo scorso ottobre. Non sembra sentire il peso degli anni Mario Kart 8 Deluxe, rivelatosi il terzo gioco più venduto della prima metà del 2021, in barba a tutte le nuove uscite.

Interessante anche il focus sui singoli paesi: Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stato il più venduto in Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Olanda e Norvegia, mentre FIFA 21 ha primeggiato in Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Svezia e Russia. Menzione a parte per la Finlandia, dove il gioco di maggior successo è stato Minecraft per Nintendo Switch.