Mario Golf Super Rush annunciato al Nintendo Direct: trailer e data di uscita

Dopo il ritorno di Mario Tennis su Nintendo Switch, è tempo per la console ibrida di accogliere una nuova declinazione sportiva dell'icona della casa di Kyoto.

Il Nintendo Direct del 17 febbraio prosegue a pieno ritmo, con una rapida sequenza di nuovi annunci. Dopo aver confermato l'arrivo di Fall Guys Ultimate Knockout su Nintendo Switch e aver presentato il nuovo lottatore in arrivo in Super Smash Bros Ultimate, è tempo di una produzione completamente inedita. Dallo show della grande N giunge infatti l'annuncio di Mario Golf Super Rush, titolo che vedrà ancora una volta il Regno dei Funghi trasformarsi in un gigantesco campo da golf. Mario, Yoshi, la Principessa Peach e molti altri sono pronti a calarsi in spalla la propria sacca di mazze da golf e avventurarsi sul green per sfoggiare le proprie abilità speciali.



Ad accompagnare l'annuncio troviamo il trailer dedicato, che conferma peraltro anche la data di lancio: Mario Golf Super Rush arriverà su Nintendo Switch il prossimo 25 giugno 2021!