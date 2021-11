Mario Golf Super Rush, arriva l'update finale con nuovissimi personaggi e scenari

Nintendo si prepara a far calare il sipario sui contenuti aggiuntivi per il suo Mario Golf: Super Rush, il nuovo episodio della serie uscito su Switch a giugno 2021 e che ha riportato in scena il brand dopo diversi anni di assenza. L'ultimo aggiornamento risulta essere anche molto corposo, portando con sé nuovi personaggi e scenari.

Tra i golfisti aggiuntivi troviamo due amati personaggi minori dei giochi su Super Mario, trattasi di Tipo Timido e di Torcibruco, che vanno così ad unirsi al già corposo roster portando il totale di personaggi disponibili a 22. Assai gradita anche l'introduzione di ulteriori due percorsi, trattasi di Altopiano dei Gusci, composto solamente da buche con Par 3, e Cime Stellari, dove ogni buca rappresenta un personaggio dell'universo di Mario.

Non è ancora finita, dato che vengono introdotte anche nuove modalità di gioco: trattasi di Target Golf, dove i giocatori segnano punti facendo cadere la pallina all'interno di un bersaglio circolare, e One-On, One-Putt, una sfida solitaria che può essere giocata solamente a New Donk City o nel nuovo Altopiano dei Gusci, e consiste nel completare ogni buca con solo due colpi massimi.

