Mario Golf Super Rush in arrivo il 25 giugno è preordinabile su Amazon

Dopo Mario Tennis Aces uscito a giugno del 2018, Nintendo è in procinto di pubblicare il nuovo gioco sportivo di Mario in esclusiva per Nintendo Switch: Mario Golf Super Rush.

Mario Golf Super Rush è in arrivo il 25 giugno dopo un'assenza di ben 18 anni dall'ultimo titolo di Golf con protagonisti gli eroi della grande N, era infatti il lontano 2003 quando venne pubblicato su GameCube Mario Golf: Toadstool Tour.

Il gioco è in preordine su Amazon a 59 euro, venduto e spedito da Amazon stessa, quindi con garanzia totale per ogni tipo di malfunzionamento. Vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.

Se ve lo siete perso, vi rimandiamo al nuovo trailer di Mario Golf Super Rush della durata di poco più di cinque minuti e interamente doppiato in italiano, che mette in mostra tutte le principali caratteristiche e modalità di gioco, personaggi giocabili ed una dimostrazione dell'utilizzo dei sensori di movimento dei Joy-Con, che possono essere utilizzati come una vera e propria mazza da golf.



Un gioco perfetto per le calde giornate estive, disponibile dal 25 giugno in esclusiva su Nintendo Switch.