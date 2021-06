Mario Golf Super Rush: la day one patch introduce varie migliorie generali

Mario Golf Super Rush è disponibile da oggi, 25 giugno 2021, nei negozi e sul Nintendo eShop. Per l'occasione Nintendo ha già messo a disposizione per i giocatori la prima patch per lo sportivo arcade firmato Camelot che apporta diversi aggiustamenti e migliorie generali a tutti l'esperienza di gioco.

La day one patch è già disponibile in Giappone e lo sarà a brevissimo anche nel resto del mondo. Nello specifico l'aggiornamento perfeziona il display di gioco riposizionando in maniera corretta tutte le informazioni riguardanti la partita e il nostro personaggio, oltre ad aggiustare le schermate dei risultati. Presenti anche migliorie tecniche che risolvono alcuni problemi minori.

Durante i Tornei è stata aggiunta l'opzione per abilitare o meno la comparsa di eventi speciali ad intervalli regolari nel corso della partita, mentre per la modalità Avventura oltre ad aggiustamenti sulla progressione della partita sono state introdotte sfide aggiuntive (nello specifico "Shot from Tree", "Approach" e "Putter") così come lezioni utili per imparare ad usare adeguatamente lo Spin e a sfruttare la forza del vento a nostro vantaggio. Inoltre lo Swing è adesso più bilanciato e quando si prova ad effettuare questo tipo di colpo la parola "Swing" comparirà su schermo. Infine, qualche piccolo ritocco anche per la componente online: adesso sarà possibile vedere su schermo il nome del giocatore avversario e il nostro stato online.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Mario Golf Super Rush. E per i golfisti in erba, ecco quali sono i migliori personaggi per i principianti di Mario Golf Super Rush.