Mario Golf Super Rush domina il green in UK: Ratchet & Clank Rift Apart fuori dal podio

Esordito sul finire del mese di giugno, le numerose modalità di gioco di Mario Golf: Super Rush conservano il dominio delle classifiche di vendita nel mercato della Gran Bretagna.

Lo sportivo dall'anima party conserva infatti la prima posizione nella Top 10 UK relativa al mercato retail. Nel suo complesso, la classifica indica una forte presenza Nintendo nel Paese, con titoli come Mario Kart 8: Deluxe, Animal Crossing: New Horizons o The Legend of Zelda: Breath of the Wild che non accennano a veder rallentare la propria performance commerciale. Ma la settimana non regala soddisfazioni solo al colosso di Kyoto, come potete verificare dalla seguente classifica:

Mario Golf: Super Rush; FIFA 21; Mario Kart 8: Deluxe; Animal Crossing: New Horizons; Minecraft (versione Nintendo Switch); Ratchet & Clank: Rift Apart; Grand Theft Auto 5; Super Mario 3D World + Bowser's Fury; Resident Evil: Village; The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Il simulatore di calcio diconserva infatti la seconda posizione, anche sull'onda degli emozionanti Europei 2020 attualmente in corso di svolgimento. Anche, nel periodo in cui iniziano a emergere stuzzicanti rumor sul periodo di lancio di GTA VI , non accenna a lasciare gli scaffali del Regno Unito, così come. Successo anche per, che tuttavia resta fuori dal podio, arrestandosi alla sesta posizione.