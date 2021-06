Mario Golf Super Rush: i migliori personaggi per i principianti

Mario Golf Super Rush è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Mario e la sua combriccola tornano sui verdi campi da golf per nuove sfide all'ultima buca, con tanto di rinnovata modalità Speed Golf e vari contenuti per divertirsi in solitaria o in compagnia dei propri amici.

Ma una volta avviato il gioco può essere utile fare prima un po' di pratica per prendere confidenza con le meccaniche di gioco. Oltre alla modalità storia sono presenti altre modalità con cui cimentarsi utilizzando 16 personaggi provenienti dal mondo di Mario. Ecco di seguito i tre personaggi maggiormente indicati per i principianti: si tratta di golfisti equilibrati nelle statistiche e perfetti per essere utilizzati in tutte le modalità durante le primissime ore di gioco, aiutando i neofiti a prendere velocemente confidenza con il gameplay e prepararsi così alle sfide avanzate.

Wario

Il losco Wario si rivela un'ottima scelta per le prime partite, essendo dotato di statistiche molto equilibrate. Gode di una stamina di 12 cuori complessivi che lo rendono quindi indicato per lo Speed Golf e una potenza base di 223yd. Oltre ad essere un personaggio discretamente veloce a dispetto della stazza è anche molto semplice da controllare. Il suo Special Shot è il Lightning Blast, un potente colpo che scatena fulmini che possono creare disturbo agli altri giocatori, mentre lo Special Dash è rappresentato dal Jet-Pack Dash, che trasforma il suo zaino in un jetpack che gli consente di effettuare rapidi scatti in avanti stordendo tutti gli avversari lungo il cammino. Con simili caratteristiche Wario risulta un golfista versatile e adatto ad ogni situazione.

Waluigi

Anche Waluigi gode di statistiche simili a quelle del suo compare di merende. Oltre a una stamina di 10 cuori e una potenza di 213yd, è dotato di un'eccellente velocità nei movimenti e un elevato controllo. Lo Slim Stinger è la sua abilità principale, che gli consente di togliere di mezzo le palline di tutti i suoi avversari lungo il cammino, sbalzandole lontano dalla loro posizione. Nello Speed Golf può contare invece sul Dance-Off Dash: una volta attivato Waluigi darà sfoggio di tutte le sue abilità come ballerino, muovendosi non solo rapidamente ma anche facendo perdere l'equilibrio ai suoi rivali una volta colpiti. Si tratta di un personaggio ben bilanciato e facile da utilizzare, perfetto per ogni partita.

Rosalina

Rosalina compie il suo esordio in un capitolo di Mario Golf e sa subito come farsi apprezzare dai giocatori grazie alla sua eccezionale velocità a discapito magari di un controllo non perfetto. Come Wario, anch'essa ha un colpo base che può raggiungere le 223yd, mentre la sua stamina è composta da 11 cuori. Il suo Special Shot è lo Shooting Star, che trasforma letteralmente la sua pallina in frammenti di stella che seguono una traiettoria perfetta scatenando infine una vasta onda d'urto una volta toccato il terreno. Il Luma Dash utilizzato invece nello Speed Golf le consente di invocare due piccoli Luma che non solo la fanno scattare velocissima in avanti, ma stordiscono i rivali davanti a lei regalandole utili vantaggi. Un personaggio che saprà come farsi apprezzare sin dai primi momenti.

Pur essendo i più indicati per iniziare, il nuovo Mario Golf offre tanti altri golfisti meritevoli di essere sperimentati, ciascuno di essi con parametri variabili ed abilità tutte da scoprire un poco alla volta. Nel frattempo che imparate a conoscere tutti i personaggi alla ricerca del vostro preferito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mario Golf Super Rush così da scoprire tutto ciò che ci ha convinto del nuovo sportivo arcade firmato Camelot. Ricordiamo infine che Mario Golf Super Rush riceverà dei DLC gratis nel prossimo futuro che arricchiranno sempre di più l'offerta del gioco.