Mario Golf Super Rush: Ninji e Koopa tra le novità del nuovo update gratis

Anche Mario Golf Super Rush ha occupato un piccolo spazio nel corso del Nintendo Direct di questa notte, durante il quale la Grande N ha svelato al pubblico il secondo aggiornamento gratuito dell'esclusiva Switch.

Il trailer mostrato durante la conferenza in streaming ha permesso all'azienda di far conoscere ai fan del titolo i due nuovi personaggi: Koopa e Ninji. Il primo è l'ormai noto nemico di Mario, il quale può ritirarsi nel suo guscio e colpire gli avversari durante lo scatto. Ninji è invece un tenero ninja dal costume nero che può muoversi molto rapidamente e utilizzare un paracadute in seguito all'esecuzione dello scatto. A far parte dell'aggiornamento sono anche due nuovi percorsi: uno ambientato nel deserto e uno completamente ricoperto dalla neve. In attesa di saperne di più sulle nuove mappe, vi ricordiamo che l'update verrà pubblicato proprio oggi, venerdì 24 settembre 2021, e sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su Nintendo Switch.

