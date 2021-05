Mario Golf Super Rush: il nuovo trailer ci presenta modalità, personaggi e controlli

Il canale YouTube ufficiale di Nintendo ha appena accolto un nuovo ed esaustivo trailer dedicato a Mario Golf Super Rush, l'esclusiva Switch in arrivo tra poco più di un mese.

Il filmato, della durata di poco più di cinque minuti e interamente doppiato in italiano, permette di scoprire velocemente tutte le principali caratteristiche del gioco. Innanzitutto possiamo assistere ad una rapida dimostrazione dell'utilizzo dei sensori di movimento dei Joy-Con, i quali possono essere utilizzati proprio come una mazza da golf per effettuare dei tiri di precisione. Il video ci mostra poi i numerosi personaggi presenti sin dal lancio, ciascuno dei quali non si distingue da tutti gli altri esclusivamente per l'aspetto ma anche per le abilità, dal momento che ognuno di essi possiede parametri e abilità diverse e spinge quindi ad avere uno stile di gioco specifico. Tra le altre caratteristiche del gioco presenti nel trailer troviamo poi alcuni dei campi ispirati agli stage di Super Mario e una serie di modalità online che includono anche Speed Golf, la quale è molto più movimentata della modalità classica e prevede la presenza in contemporanea di tutti i giocatori sul campo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco approderà in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 25 giugno 2021.

