Mario Golf Super Rush e Samurai Warriors 5: le recensioni di Famitsu sono positive

Il nuovo numero di Famitsu esce oggi nelle edicole giapponesi e per l'occasione arrivano anche i voti delle recensioni pubblicate, tra queste troviamo i pareri della redazione su Samurai Warriors 5, Mario Golf Super Rush e Operation Tango.

Nello specifico Mario Golf Super Rush viene premito con un voto di 33/40 mentre Samurai Warriors 5 ottiene un buon 35/40, avvicinandosi quindi al Perfect Score (40/40).

Recensioni Famitsu

Samurai Warriors 5 (NSW/PS4/XBO) – 9/9/8/9

Mario Golf Super Rush (NSW) – 8/8/8/9

The Caligula Effect 2 (NSW/PS4) – 8/8/8/8

Operation Tango (PS5/PS4/XSX/XBO) – 8/8/8/8

The Wicked King and the Noble Hero (NSW/PS4) – 7/8/8/7

Super Mash (NSW/PS4) – 7/6/7/7

Piuttosto apprezzati anche The Caligula Effect 2 e Operation Tango (8/8/8/8 in entrambi i casi) mentre sono stati accolti con meno clamore The Wicked King and the Noble Hero e Super Mash.

Mario Golf Super Rush avrà un supporto post lancio gratis piuttosto esteso con il team di sviluppo che sta già pianificando percorsi, personaggi extra e nuove modalità da aggiungere gratuitamente al gioco, come annunciato in occasione del Nintendo Direct E3 Edition. Il nuovo gioco della serie Mario Golf uscirà esclusivamente su Nintendo Switch la prossima settimana e sarà disponibile in formato fisico e digitale dl 25 giugno. Potete prenotarlo da GameStopZing a solo un euro portando indietro il vostro usato.