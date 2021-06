Mario Golf Super Rush spodesta Ratchet & Clank Rift Apart dalla classifica UK

Mario Golf Super Rush debutta al primo posto della classifica britannica, registrando vendite superiori del 17.5% rispetto al precedente gioco sportivo di Mario, Mario Tennis Aces, lanciato nel giugno 2018.

Super Rush spodesta così Ratchet & Clank Rift Apart dal trono, il gioco di Insomniac occupa ora il terzo posto dopi un calo delle vendite pari al 78% rispetto alla settimana precedente. FIFA 21 risale invece in seconda posizione (+10%) grazie alla spinta garantita dai campionati Europei EUEFA EURO 2020.

Scarlet Nexus di Bandai Namco debutta all'ottavo posto con il 58% delle vendite su PS5, il 21% su PS4 e il 20% su console della famiglia Xbox. Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game occupa l'undicesimo posto, in Top 20 troviamo anche Alex Kidd In Miracle World DX mentre Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per Nintendo Switch debutta alla posizione numero 29.

Mario Golf Super Rush FIFA 21 Ratchet & Clank Rift Apart Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Assassin's Creed Valhalla Minecraft Nintendo Switch Edition Scarlet Nexus Ring Fit Adventure Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Mario Kart 8 Deluxe risale fino alla quarta posizione mentre Animal Crossing New Horizons occupa il quinto posto, Assassin's Creed Valhalla rientra in sesta posizione mentre alla numero 9 si riaffaccia Ring Fit Adventure. Infine, Cyberpunk 2077 rientra in Top 40 alla posizione numero 22 con vendite in crescita del 374% rispetto alla settimana precedente.