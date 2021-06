Mario Golf Super Rush per Switch: come prenotarlo a 1€ da GameStopZing

Annunciato in occasione del Direct dello scorso febbraio, Mario Golf: Super Rush si è rivisto all'E3 2021 di Nintendo, dove si è mostrato in splendida forma. Se vi è venuta voglia di preordinarlo, allo sarete felici di conoscere i dettagli della promozione presente nel volantone di giugno di GameStopZing.

Da GameStopZing avete l'opportunità di prenotare Mario Golf Super Rush spendendo un solo euro. Come? Portando in negozio due giochi usati per PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch validi per la promozione. Potete scoprire se i titoli in vostro possesso sono compatibili con l'iniziativa dirigendovi a questo indirizzo. L'offerta è da considerarsi valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, fissata per il 25 giugno in esclusiva su Nintendo Switch. Il prezzo pieno di Mario Golf Super Rush, ricordiamo, è pari a 60,98 euro da GameStopZing.

In Mario Golf: Super Rush potrete interpretare i personaggi più noti del Regno dei Funghi per competere in avvincenti partite su campi immersi nella natura. Potrete scegliere se giocare con i pulsanti o con i comandi di movimento, impugnando il controller Joy-Con come se fosse una mazza. Proprio come nella realtà, dovrete studiare il vento e il terreno, ma potrete anche contare su comode funzioni per realizzare colpi da maestro. Tre le novità figura anche Speed golf, modalità in cui inizierete a giocare insieme agli altri e dopo aver colpito la pallina dovrete sfrecciare attraverso il campo per raggiungerla. Per trionfare, bisognerà battere gli avversari in velocità.