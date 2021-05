Mario Golf Super Rush per Switch: Nintendo apre il sito teaser, Direct in arrivo?

I curatori del portale ufficiale di Nintendo aprono ufficialmente il sito teaser di Mario Golf Super Rush per Switch, il prossimo capitolo della serie di esperienze arcade a tema golfistico con protagonisti Super Mario, la Principessa Peach e gli altri personaggi dell'universo nintendiano.

L'iniziativa promozionale portata avanti dalla Grande N non fa che alimentare le speranze dei fan per l'arrivo di un Direct incentrato sull'ultimo party game a tinte sportive sfornato dalle fucine digitali di Camelot Software Planning, specie in funzione della sua imminente uscita su Nintendo Switch che, lo ricordiamo, è prevista per il prossimo 25 giugno.

Mentre aspettiamo di scoprire se e quali iniziative promozionali faranno seguito all'apertura di questo sito teaser, vi ricordiamo che il prossimo capitolo della serie di Mario Golf vanterà diverse innovazioni di gameplay rappresentate, ad esempio, sul miglioramento dell'indicatore per la traiettoria e sull'ampliamento del ventaglio di movimenti utilizzabili tra Joy-Con, comandi motion sensing e Pro Controller.

Per tutti gli approfondimenti del caso, non possiamo che consigliarvi di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per ammirare il video di annuncio di Mario Golf per Switch. Qualora ve lo foste perso, eccovi anche il nostro speciale su Mario Golf Super Rush per Nintendo Switch.