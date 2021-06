Mario Golf Super Rush per Switch: Nintendo va in buca su Switch

Con la frizzante esperienza offerta da Mario Golf Super Rush, Nintendo va dritto in buca su Switch e offre agli appassionati del genere l'opportunità di cimentarsi in uno sportivo arcade profondo e divertente. Ve lo raccontiamo nella nostra recensione.

L'opera certosina compiuta dagli autori di Camelot Software Planning consente allo storico spin-off golfistico di Super Mario di fornire agli appassionati un'esperienza quantomai stratificata e originale, merito dell'integrazione di tante modalità che si integrano armoniosamente nella struttura classica del titolo.

Calcando il green di Super Rush nei panni di Mario e degli altri protagonisti della dimensione nintendiana, la rosa di attività a cui partecipare propone sfide in singolo e in multiplayer studiate per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti gli appassionati, specie in funzione di un sistema di tutorial davvero molto profondo e, al tempo stesso, "discreto".

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e, qualora non l'aveste ancora letta, alla nostra immancabile recensione di Mario Golf Super Rush, con tutte le considerazioni e le analisi di Cristina Bona sull'ultimo, divertente party game a tinte sportive approdato su Nintendo Switch.