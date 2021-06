Mario Golf Super Rush: i trucchi per golfisti in erba

Mario Golf Super Rush è adesso disponibile per tutti i possessori di Nintendo Switch. Il nuovo episodio della serie sportiva firmata Camelot ci riporta sui campi da golf dopo tanti anni, offrendo varie modalità di gioco e diversi personaggi ciascuno con proprie caratteristiche ed abilità speciali.

Per godersi al meglio quanto il titolo Nintendo ha da offrire possono essere utili alcuni trucchi e consigli per prendere confidenza con il gioco e divenire velocemente dei golfisti provetti. Ecco qualche dritta per golfisti in erba:

Partire dal basso

Anche se il desiderio sarebbe quello di buttarsi subito nella mischia della modalità avventura, l'ideale sarebbe fare prima qualche partita di pratica, in modo così da sperimentare vari personaggi e imparare a conoscere i loro stili. Ciò si rivela molto utile non solo per prendere confidenza con le meccaniche di gioco, ma anche per capire quale stile fa maggiormente al caso nostro in modo così da adottarlo anche per il nostro golfista Mii personalizzato nella modalità principale.

Impara tutti i colpi speciali

Ciascun personaggio gode di propri colpi speciali che, se ben sfruttati, possono dare ingenti vantaggi in campo. Imparare a conoscerli e capirne gli effetti può rivelarsi molto utile proseguendo nel gioco, facendosi trovare pronti davanti ad ogni sfida e prendendo eventuali precauzioni durante le sfide contro il CPU o un altro giocatore.

Padroneggia lo scatto in avanti

Con lo Speed Golf che riveste un ruolo centrale all'interno del gioco, anche nella modalità avventura, è fondamentale padroneggiare alla perfezione gli scatti in avanti e le relative abilità speciali di ogni golfista. Gestire con attenzione la stamina, seguire un percorso ben definito e continuare a muoversi senza sosta sono le chiavi per il successo nello Speed Golf, senza farsi lasciare indietro dagli avversari.

Maestri del green

Una volta arrivati sul green significa essere a un passo dal termine della buca, con la possibilità magari di mettere a segno un Birdie o anche un Eagle. Ma il green può nascondere delle insidie, soprattutto rappresentati da dislivelli che potrebbero rendere complicato seguire una traiettoria dritta e precisa verso la buca. In questo caso diviene quindi importante prendersi del tempo per se stessi e studiare con attenzione la struttura del terreno, così da calcolare con esattezza la traiettoria da far compiere alla nostra pallina. Può rivelarsi estremamente utile attivare la visuale dall'alto in modo così da avere una panoramica precisa della situazione aiutandosi anche con la griglia posta attorno alla nostra piccola sfera: se il colore della griglia ad esempio è rosso in specifici punti, significa che il green ha un dislivello molto marcato e si dovrà quindi angolare il nostro colpo in modo da sfruttarlo a nostro vantaggio.

La giusta traiettoria

Come accade nel green, anche l'intero percorso può mostrare ostacoli naturali (erba alta o bunker di sabbia ad esempio) e dislivelli che influenzeranno la traiettoria del nostro prossimo colpo. Anche in questi casi è molto importante studiare con attenzione come indirizzare la nostra traiettoria tenendo anche conto della forza del vento, che può influire in maniera positiva o negativa a seconda di come la sfruttiamo. Anche in questo caso la visuale dall'alto arriva in nostro aiuto permettendoci di studiare meglio il design del percorso e trovare così la soluzione migliore per far arrivare la pallina più vicina al green senza commettere grossi errori.

Gioca con intelligenza

Completare una buca con un Birdie o un Eagle è fonte di soddisfazione, ma spesso riuscire ad ottenere tali risultati potrebbe non risultare così semplice, soprattutto sui percorsi avanzati del gioco. Molto spesso anche raggiungere un semplice Par è sufficiente per completare la maggior parte delle sfide, soprattutto quelle relative alla modalità avventura. Prendersi dei rischi ogni tanto fa bene e rende il tutto ancora più coinvolgente, ma con i tanti ostacoli presenti in campo spesso basta anche il minimo errore per vanificare tutti i nostri sforzi. Andare sul sicuro, insomma, spesso può essere la chiave per la vittoria.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo titolo Nintendo potete leggere la nostra recensione di Mario Golf Super Rush. Di seguito eccovi anche un trailer di Mario Golf Super Rush su modalità, personaggi e controlli.