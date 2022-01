Mario Kart 10, Pikmin 4 e un nuovo Xenoblade nel 2022? Ipotesi di un dubbio rumor

Inizia un nuovo anno, ma i leaker non perdono l'abitudine di scatenarsi con le voci di corridoio, anche molto grosse e dubbie come quelle riportate da tale LeakyPanda, che sembra aver scoperto i piani di Nintendo (e non solo) per il 2022. Progetti grossi, stando a sentire il sedicente insider.

Secondo LeakyPanda, infatti, per il nuovo anno della Grande N sarebbero in cantiere gli annunci di giochi quali Mario Kart 10 (che potrebbe intitolarsi Mario Kart Crossroads), un nuovo Pikmin sviluppato da Next Level Games, uno spin-off di Xenoblade e persino Star Wars Rogue Squadron 4 ad opera di Crytek. Tralasciando le forti perplessità su quest'ultimo titolo, che riporterebbe in auge un franchise conclusosi molti anni fa su GameCube, a lasciare perplessi è proprio l'aver citato Mario Kart 10, nonostante in precedenza si fossero già diffusi rumor sull'uscita di Mario Kart 9 a inizio 2022. A meno che Nintendo non voglia considerare Mario Kart Live Home Circuit come nono episodio, il rumor potrebbe perdere di credibilità già solo leggendo questo dubbio titolo.

Ad ogni modo LeakyPanda non si è certo fermato qui, dando potenziali anticipazioni anche sui progetti di altre compagnie: Bandai Namco, ad esempio, avrebbe in cantiere Gundam Breaker 4, Pokken Tournament 2 in esclusiva Switch, e Klonoa Reverie come esclusiva temporale per la console ibrida Nintendo. Vero è che Bandai Namco ha registrato il marchio Klonoa in Europa, ed il ritorno della serie per il 2022 sembra essere sempre più probabile. Ancora, Koei Tecmo sarebbe al lavoro su un nuovo Ninja Gaiden oltre ad Age of Sigmar Warriors previsto come esclusiva Xbox ed in arrivo anche sul Game Pass. Infine, non manca una presunta nuova IP di Capcom, un FPS intitolato Necrokalipse.

Chissà se per davvero vedremo anche solo uno di questi titoli, per il momento da prendere totalmente con le pinze. Voi ci credete o siete giustamente dubbiosi?