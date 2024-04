Mario Kart 8 ha oltre 700.000 possibilità di personalizzazione: qual è la migliore?

Grazie ai suoi contenuti al lancio, i costanti aggiornamenti e il ricchissimo DLC Pass Percorsi Aggiuntivi, Mario Kart 8 Deluxe è letteralmente pieno di roba con cui intrattenersi, a partire dalle innumerevoli possibilità di personalizzazione che offre e che lasciano spazio alle combinazioni più disparate.

Studiare una corretta build è fondamentale per massimizzare i propri risultati in gara, aumentando le proprie chance di vittoria grazie a un mix di velocità, peso e manovrabilità. Ma qual è la miglior build per il proprio kart e qual è il personaggio ideale da usare? Tutte queste risposte arrivano da un'interessante ricerca condotta dallo scienziato Antoine Mayerowitz, che ha portato avanti una teoria basata su Mario Kart 8 Deluxe tirando in ballo persino gli studi dell'ingegnere francese Vilfredo Pareto per determinare la miglior build possibile presente nel gioco.

Anzitutto nella sua ricerca intitolata Mario meets Pareto, Mayerowitz conferma che nel racing game di Nintendo ci sono la bellezza di 703.560 combinazioni tenendo conto di tutti i personaggi giocabili e di ogni singolo pezzo di personalizzazione per i nostri kart. La larghissima maggioranza di queste, tuttavia, sono completamente uguali in termini di prestazioni, pertanto se dovessimo calcolare solo le build uniche si scende a "sole" 25.704 opzioni.

Arrivato a questo punto, Mayerowitz afferma che Wario e Bowser sono i piloti migliori per velocità, ma sono penalizzati dalla loro lenta accelerazione. Lo scienziato stabilisce dunque che Peach Gatto (o il suo equivalente Abitante femmina di Animal Crossing), Ragazza Inkling e Diddy Kong sono i personaggi più efficaci per velocità stando al diagramma di Pareto. Ripartendo da qui il ricercatore ha stabilito che si possono creare 585 combinazioni tenendo conto di questi personaggi: di queste ha infine preso le 14 build più efficienti e, dopo ultime analisi e sperimentazioni, è infine arrivato alla conclusione che la miglior build in assoluto di Mario Kart 8 Deluxe per pilota e personalizzazione del kart è composta da Peach, Teddy Buggy, Roller Tyres e Cloud Glider. Chiaramente i margini dell'analisi sono molto sottili, tuttavia Mayerowitz è giunto a conclusione che questa combinazione è la migliore a livello competitivo: a questo punto perché non testarla sul campo e vedere come se la cava?

Sapete quanto ha venduto in totale Mario Kart 8 Deluxe? Si tratta del gioco di maggior successo nella storia di Nintendo Switch, con numeri largamente superiori rispetto a tutti gli altri titoli pubblicati sulla console ibrida Nintendo.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.