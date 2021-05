Mario Kart 8 compie 7 anni: aspettando Mario Kart 9 su Nintendo Switch

Il finire di maggio dell'ormai lontano 2014 vedeva approdare l'inedito Mario Kart 8 nel catalogo della sfortunata Nintendo Wii U, purtroppo rivelatasi incapace di tener fede al successo straordinario di Wii.

L'esordio del kart racing sull'hardware di Kyoto metteva ad ogni modo d'accordo tutti, con le spettacolari piste antigravitazionali premiate con una media voto altissima. A distanza di alcuni anni, Donkey Kong, Mario, Link e le numerose icone della Grande N sono poi tornate a indossare la tenuta da piloti, per un secondo esordio programmato su Nintendo Switch. Con Mario Kart 8 Deluxe, gli appassionati hanno potuto avere accesso in un unico pacchetto al gioco originale, i successivi due DLC e alcuni contenuti inediti.



Ancora oggi, Mario Kart 8 Deluxe è uno dei titoli più venduti sulla console ibrida, con l'esclusiva che non disdegna comparsate nelle posizioni più alte delle classifiche di vendita di diversi Paesi. Di recente, Nintendo ha pubblicato una nuova patch per Mario Kart 8 Deluxe, cosa che non accadeva dal 2019. Con il settimo anniversario di Mario Kart 8, sono però molti i giocatori che chiedono notizie su di un successore. Al momento, non mancano i rumor su di un possibile Mario Kart 9 in arrivo a fine 2021, ma dalla casa di Kyoto non è mai giunto un annuncio ufficiale: che possa essere una sorpresa in serbo per l'E3 di quest'anno?