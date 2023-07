Mario Kart 8 Deluxe: 8 percorsi e 3 personaggi aggiuntivi in arrivo con il Pacchetto 5

Il preannunciato arrivo in estate del Pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe si concretizzerà presto con l'approdo su eShop del prossimo, ricco DLC dell'esclusiva Nintendo Switch.

La nuova espansione legata al Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe estende ulteriormente il già ampio perimetro ludico e contenutistico dell'esperienza arcade racing campione d'incassi di Nintendo, dando così modo a tutti gli appassionati di cimentarsi in sfide ancora più originali sullo sfondo di scenari provenienti dai passati capitoli della serie.

Il valzer delle novità del Pacchetto 5 del Pass Percorsi Aggiuntivi di MK8 Deluxe inizia con i tracciati del Trofeo Ciliega, ovvero Panorama di Los Angeles (Mario Kart Tour), Riserva Naturale (MK Super Circuit) Punta Koopa (MK Wii) e Scorci di Vancouver (MK Tour). Le sfide per la conquista del Trofeo Piuma ci vedranno sfrecciare sui circuiti di Nave di Daisy (Mario Kart Double-Dash), Autostrada lunare (Mario Kart Wii) e Alture di Atene (Mario Kart Tour). Sempre nel Trofeo Piuma potremo gareggiare nel nuovissimo circuito di Corsa in Bagno.

In aggiunta a questi otto tracciati, il nuovo DLC di Mario Kart 8 Deluxe porta in dote Kamek da Mario Kart Tour, Pipino Piranha da MK Double-Dash e Torcibruco da MK7. Il lancio del Pacchetto 5 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe è previsto per mercoledì 12 luglio, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.