Mario Kart 8 Deluxe riceve una patch per la prima volta dal 2019

Erano più di due anni che il gioco per Nintendo Switch più venduto in assoluto non riceveva un update. Questo lungo periodo si interrompe oggi con la pubblicazione della patch 1.7.2 per Mario Kart 8 Deluxe.

Purtroppo, nonostante l'eccezionalità dell'evento, non c'è molto da segnalare: la patch non introduce nuovi contenuti, né rappresenta un aggiornamento preparativo in vista di un annuncio più grande. Si tratta molto semplicemente di un intervento mirato alla correzione di due specifici bug legati alla dimensione multigiocatore online del gioco di kart: uno provocava il reset dei punti ottenuti in un torneo, mentre un altro provocava la cancellazione della cronologia delle partite con gli amici. Entrambi sono diventati un brutto ricordo.

Nonostante l'anzianità - la prima versione del gioco è uscita nel 2014 su Wii U, mentre la conversione per Switch risale a 2017 - Mario Kart 8 Deluxe continua ad occupare le posizioni più alte delle classifiche di tutto il mondo: la sola edizione Deluxe è stata capace di piazzare ben 35,39 milioni di copie in tutto il mondo. Di recente hanno inoltre preso quota i rumor in merito all'esistenza di Mario Kart 9, purtroppo non ancora confermati. Che si tratti di una delle sorprese dell'E3 2021 di Nintendo?