Mario Kart 8 Deluxe si amplia in inverno: ecco le prime due piste del Pacchetto Percorsi 3

Nel corso del Nintendo Direct del 13 settembre 2022 c'è stato spazio anche per le future piste di Mario Kart 8 Deluxe: la Grande N ha infatti mostrato ufficialmente i tracciati che andranno a comporre il Pacchetto Percorsi 3 che, come già accaduto con i precedenti, aggiungerà ulteriori 8 piste.

Per il momento la Grande N ha mostrato soltanto 2 dei circuiti che andranno a comporre la terza parte della grossa espansione per Mario Kart 8 Deluxe che, ricordiamo, è accessibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. I fan potranno godersi le nuove versioni di Valico Addobbo (ripreso da Mario Kart Tour) e del Giardino di Peach (uno dei percorsi più amati di Mario Kart DS) a partire dal prossimo inverno.

Per il momento la casa di Kyoto non ha fornito maggiori indicazioni su quando il Pacchetto Percorsi 3 sarà effettivamente disponibile per tutti i giocatori Switch, e rimane ancora da scoprire quali saranno le altre 6 piste previste dal contenuto aggiuntivo. Mancano inoltre all'appello ulteriori tre pacchetti, previsti per la pubblicazione nel corso del 2023.

Il Pacchetto Percorsi 2 di Mario Kart 8 Deluxe è disponibile dallo scorso agosto, portando a 16 il totale pubblicato finora delle 48 piste aggiuntive previste. In ogni caso alcuni dataminer avrebbero già scoperto i prossimi percorsi di Mario Kart 8 Deluxe, azzeccando correttamente l'arrivo del Giardino di Peach.