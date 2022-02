Mario Kart 8 Deluxe: annunciato il nuovo DLC che porta in dote ben 48 tracciati storici

Mario Kart 8 Deluxe torna protagonista del Nintendo Direct con un nuovo DLC che farà la gioia dei vecchi e nuovi fan del folle racing dedicato all'idraulico più famoso del mondo. Il Pass Percorsi Aggiuntivi porta in dote i tracciati che hanno fatto la storia del franchise.

Il nuovo DLC per Mario Kart 8 Deluxe intitolato "Pass Percorsi Aggiuntivi" porta infatti in dote ben 48 tracciati storici provenienti dai precedenti capitoli della saga come Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii e Mario Kart Tour, tutti portati a nuova vita e rimasterizzati per brillare su Nintendo Switch. I contenuti saranno pubblicati in sei differenti ondate, ognuna delle quali includerà otto tracciati. La prima tranche offrirà ai giocatori i tracciati Coconut Mall di Mario Kart Wii, Choco Mountain di Mario Kart 64 e Tokyo Blur di Mario Kart Tour.

Il DLC sarà disponibile dal prossimo 18 marzo e sarà incluso nell'Expansion Pack di Nintendo Switch Online senza alcun costo aggiuntivo. Insomma il successo di Mario Kart 8 Deluxe non sembra destinato a finire presto: il celebre racing targato Nintendo ha recentemente superato le 50 milioni di copie vendute tra Switch e Wii U. Bisognerà ancora attendere per vedere il nuovo capitolo della saga che, secondo il noto analista Serkan Toto, potrebbe comunque uscire entro il 2022.