Mario Kart 8 Deluxe: arriva il Pacchetto Percorsi 2? Manutenzione sospetta da Nintendo

Lo scorso marzo Nintendo ha distribuito il Pacchetto 1 del Pass Percorsi Aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe, che ha arricchito l'iconico racing game con nuove piste riprese dai vecchi episodi della serie. Da allora, però, non ci sono state ulteriori novità sull'arrivo delle previste espansioni aggiuntive.

Sappiamo infatti che il Pass Percorsi di Mario Kart 8 introdurrà in totale 48 tracciati nel corso del 2022 e 2023, per un totale complessivo di 6 Pacchetti contenenti ciascuno 8 circuiti. La Grande N non ha però rivelato quando il Pacchetto 2 verrà pubblicato, ma non è da escludere che novità in tal senso possano arrivare a stretto giro. La compagnia ha infatti programmato una manutenzione straordinaria per la componente online di Mario Kart 8 Deluxe, fissata per il 29 luglio 2022 in un orario compreso tra le 05:00 e le 06:00 italiane.

Questo tipo di manutenzione porta dunque ad ipotizzare che Nintendo si stia preparando a distribuire il Pacchetto 2 del Pass Percorsi Aggiuntivi, considerato anche che l'azienda nipponica è solita eseguire lavori simili anche su Nintendo Switch Online prima dell'aggiunta di nuovi giochi nei cataloghi NES, SNES, N64 e Mega Drive. Considerato inoltre che sono passati quattro mesi dal lancio del Pacchetto 1, i tempi potrebbero essere maturi per l'arrivo di ulteriori tracciati inediti all'interno di Mario Kart 8 Deluxe.

E' bene comunque precisare che per il momento si tratta di semplici ipotesi e, quindi, non è da escludere che la manutenzione programmata da Nintendo possa essere semplice routine. Non resta che attendere eventuali annunci da parte della casa di Kyoto.