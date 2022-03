Mario Kart 8 Deluxe, nuovi circuiti: come accedere al DLC Percorsi Aggiuntivi

I nuovi tracciati del DLC Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8: Deluxe sono ora disponibili, con una selezione di otto piste che va ad aggiungersi all'universo del racing game Nintendo.

Sono diverse le opzioni a disposizione dei possessori del titolo che desirano testare i nuovi contenuti. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli in merito.

Acquistare il DLC tramite Nintendo eShop

Il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8: Deluxe è proposto a 24,99 euro su Nintendo eShop. Di seguito, vi riportiamo il relativo link alla scheda dedicata presente sullo store:

Download gratuito con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

In questo modo, i contenuti del DLC saranno legati all'account dell'acquirente per sempre e potranno accedervi tutti gli utenti che utilizzano la console principale del giocatore. Per accedere al contenuto non è necessaria una connessione attiva. Per poter giocare online a Mario Kart 8: Deluxe continuerà ovviamente ad essere richiesto un abbonamento a Nintendo Switch Online.

In alternativa, gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono procedere con il download gratuito dei DLC del racing game mariesco. In questo caso, i contenuti del Pass Percorsi Aggiuntivi resteranno a disposizione del giocatore solamente sino al mantenimento dell'abbonamento. Oltre all'acquirente, anche gli account parte del suo gruppo famiglia possono testare i nuovi circuiti di Mario Kart 8: Deluxe. Da segnalare che il gioco richiederà una connessione attiva sin dall'avvio del gioco su Nintendo Switch.

Giocando online a Mario Kart 8: Deluxe

Modalità online, sezione Amici e avversari , se chi crea la stanza ha acquistato il DLC o è abbonato a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo;

, se chi crea la stanza ha acquistato il DLC o è abbonato a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo; Modalità online, sezione modalità mondiale, regionale e torneo , tramite la selezione casuale. I nuovi circuiti saranno qui accessibili a partire da martedì 22 marzo 2022;

, tramite la selezione casuale. I nuovi circuiti saranno qui accessibili a partire da martedì 22 marzo 2022; Modalità locale, se chi crea la stanza ha acquistato il DLC o è abbonato a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo;

Tutti i giocatori che non hanno accesso al DLC tramite le modalità descritte potranno comunque testare i nuovi circuiti giocando online a Mario Kart 8: Deluxe . Di seguito i dettagli:Siete pronti a nuove sfide su pista?