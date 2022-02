Mario Kart 8 Deluxe e Pacchetto 1: i nuovi circuiti giocabili anche senza DLC, ecco come

Durante l'ultimo Nintendo Direct, l'annuncio di ben 48 circuiti storici in arrivo in Mario Kart 8: Deluxe ha colto di sorpresa gli appassionati della serie racing a marchio Nintendo.

Come noto, la mole di contenuti sarà proposta in maniera scaglionata, tramite diversi DLC la cui pubblicazione terminerà genericamente "entro la fine del 2023". Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei circuiti che faranno parte del Pacchetto 1 destinato a Mario Kart 8: Deluxe, in arrivo il prossimo 18 marzo 2022:



Trofeo Scatto dorato

Promenade di Parigi: tratto da Mario Kart Tour;

Circuito di Toad: tratto da Mario Kart 7;

Cioccocanyon: tratto da Mario Kart 64;

Outlet Cocco: tratto da Mario Kart Wii;

Trofeo Gattofortuna

Neon di Tokyo: tratto da Mario Kart Tour;

Colli Fungo: tratto da Mario Kart DS;

Giardino Nuvola: tratto da Mario Kart: Super Circuit;

Covo ninja: tratto da Mario Kart Tour;

A corredo dell'elenco delle piste in arrivo in-game tramite il DLC, Nintendo ha provveduto ad offrire un'informazione che sarà sicuramente apprezzata dalla community. Si apprende infatti che "I percorsi del pacchetto 1 di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi saranno giocabili in locale e online dal 18 marzo nella modalità Amici e avversari, anche se un solo giocatore possiede il Pass percorsi aggiuntivi o vi ha accesso tramite un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Dal 22 marzo, i percorsi del pacchetto 1 appariranno anche nella selezione casuale delle corse mondiali o regionali contro avversari online".



Ricordiamo che i DLC di Mario Kart 8: Deluxe saranno inclusi con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.