Mario Kart 8 Deluxe: come si sblocca il go kart oro?

Tra gli innumerevoli veicoli presenti in Mario Kart 8 Deluxe, il Kart D'oro si pone tra i migliori in termini di prestazioni, sgargiante nella sua colorazione dorata, capace di raggiungere grandi capacità e perfetto su ogni tipo di terreno.

Ma una simile meraviglia non sarà subito alla portata del giocatore, che dovrà mettersi d'impegno per sbloccarlo. Per ottenere il Kart D'oro è necessario vincere almeno una stella in ogni Campionato Speculare: un'impresa non impossibile, ma che richiede molto tempo e dedizione per riuscire a raggiungere tali risultati, considerata la difficoltà generale di questi trofei che rappresentano le sfide finali del titolo Nintendo. Fatto questo, però, vedrete comparire il nuovo veicolo nel menù di selezione del Kart, pronto per essere combinato con le altre parti.

A tal proposito, per sbloccare l'Ala D'oro è necessario collezionare 5000 monete. Più lungo ed impegnativo invece il procedimento per ottenere le Gomme D'oro: bisogna infatti battere tutti i tempi dei membri dello staff nella modalità Prova a Tempo. Una volta fatti tutti questi passaggi, il vostro Kart D'oro sarà definitivamente completo, pronto a far mangiare la polvere tutti gli avversari, che si tratti di CPU o di altri giocatori online. Recentemente Mario Kart 8 è il racing game più venduto di sempre: se siete tra coloro che ancora non lo hanno preso, ecco quanto costa Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch.