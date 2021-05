Mario Kart 8 Deluxe: come sbloccare i personaggi segreti?

Mario Kart 8 Deluxe è un titolo così ricco di contenuti che ci vorrà tempo per riuscire a scoprirne tutti i segreti. Tanti, infatti, gli elementi da ottenere per quanto riguarda i kart e le parti che le compongono, per una sfida che terrà impegnati per ore. Ma ci sono anche personaggi segreti da sbloccare?

Ebbene, il titolo Nintendo in tal senso appare un po' povero: in Mario Kart 8 Deluxe c'è un solo personaggio segreto, l'opposto rispetto all'originale Mario Kart 8 per Wii U che richiedeva di completare determinati sfide ed obiettivi per ottenere tutti i piloti nascosti. Su Switch, invece, tutti i personaggi sono disponibili sin dalla prima partita, con la sola eccezione di Mario Oro, skin alternativa di Metal Mario.



Ma per poterlo sbloccare è necessario sudare le proverbiali sette camicie: bisogna infatti vincere tutti i Gran Premi a 200cc, ossia alla massima difficoltà e velocità. Un'impresa non di poco conto, considerato che in tale modalità i kart sfrecciano molto veloce con il rischio di perderne facilmente il controllo nelle piste più complesse, senza dimenticare la CPU avversaria più agguerrita che mai. Ma una volta fatto tutto questo, e ottenuto il trofeo d'oro nei 12 Gran Premi, Mario Oro sarà finalmente vostro.

Restando in tema, ecco inoltre come sbloccare il kart d'oro in Mario Kart 8 Deluxe. E se avete avuto problemi a disattivarla, ecco invece come togliere la guida assistita in Mario Kart 8 Deluxe.