Mario Kart 8 Deluxe: come si toglie la guida assistita?

Avete iniziato una partita a Mario Kart 8 Deluxe, ma improvvisamente notate qualcosa di strano: c'è una piccola antenna dietro al vostro kart e non potete più uscire fuori di pista, con il gioco che curva automaticamente in caso stiate provando a farlo. Significa che avete attiva laguida assistita.

Si tratta di un'opzione pensata per i neofiti di Mario Kart, quelli magari non ancora abituati ai ritmi e le corse frenetiche del titolo Nintendo che vogliono un poco alla volta prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco. Ma ovviamente simili aiuti possono solo far indispettire chi invece è cresciuto a pane e gusci blu. Come disattivare la guida assistita? Si tratta di un procedimento semplicissimo: nel menù di selezione del veicolo prima di un campionato o una gara libera, dopo aver scelto il nostro bolide basta premere i tasti "+" o "-" sul controller per vedere comparire tre icone poste subito sotto le statistiche del kart. La prima di queste tre è relativa alla guida assistita: a quel punto basta premere il tasto L per toglierla. In questo modo potrete tornare a sfrecciare a tutta velocità prendendovi qualche rischio in curva se necessario, godendovi a pieno l'esperienza offerta da Mario Kart 8 Deluxe.

Se ancora non lo avete preso, ma siete interessati ad aggiungerlo alla vostra collezione, ecco quanto costa Mario Kart 8 Deluxe su Switch. Ma considerato che Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto su Nintendo Switch, magari già è felicemente vostro da tanto tempo!