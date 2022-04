Mario Kart 8 Deluxe compie 5 anni: auguri al gioco più venduto per Nintendo Switch

Sono passati esattamente cinque anni dall'esordio di Mario Kart 8 Deluxe: era infatti il 28 aprile del 2017 quando la versione definitiva dell'ottavo capitolo della serie faceva il suo esordio su un'ancora neonata Nintendo Switch, all'epoca disponibile da nemmeno due mesi sul mercato globale

Da quel giorno ha avuto inizio un successo senza freni per il racing game di Nintendo, capace di vendere oltre 43 milioni di copie e con numeri che sembrano destinati a crescere sempre di più nel prossimo futuro anche grazie al nuovo Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe che ha introdotto otto nuove piste ed è destinato a divenire sempre più corposo da qui al 2023. Con il gioco che continua ancora oggi ad essere saldamente tra le prime posizioni dei giochi più venduti in tutti i principali mercati internazionali, l'ipotesi di un Mario Kart 9 più volte rumoreggiato sembra per ora destinata a rimanere tale, chissà ancora per quanto tempo.

A voler essere del tutto precisi, l'ottavo capitolo ha in verità quasi 9 anni alle spalle: la versione originale di Mario Kart 8 per Wii U è infatti uscita il 30 maggio del 2014, rivelandosi anche sulla vecchia console Nintendo uno dei titoli più popolari in assoluto. Combinando le vendite di entrambe le edizioni, Mario Kart 8 ha superato le 50 milioni di copie vendute, rivelandosi una delle più imponenti galline dalle uova d'oro per la casa di Kyoto.