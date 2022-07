Mario Kart 8 Deluxe: la data di lancio del Pacchetto Percorsi 2 annunciata con un trailer

Esattamente come lasciava presagire la sospetta sessione di manutenzione annunciata soltanto poche ore fa, ecco che Nintendo ha finalmente annunciato la data di lancio del Pacchetto Percorsi 2 di Mario Kart 8 Deluxe, grazie al quale il racing game arcade andrà a rimpinguare di novità il suo già nutrito set di tracciati.

Con i Pacchetti Percorsi, Mario Kart 8 Deluxe va ad arricchirsi con le piste realizzate da Nintendo nei precedenti capitoli del franchise pubblicati su SNES, N64, DS, Wii e via dicendo. In questa nuova tranche, che sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 4 agosto, troviamo anche il nuovo tracciato Sky-High Sundae. Di seguito vi riportiamo l'elenco per intero:

Turnip Cup

New York Minute (Tour)

Mario Circuit 3 (SNES)

Kalimari Desert (N64)

Waluigi Pinball (DS)

Propellor Cup

Sydney Spring (Tour)

Snow Land (GBA)

Mushroom Gorge (Wii)

Sky-High Sundae (nuovo tracciato)

I colorati tracciati in arrivo il 4 agosto sono stati presentati con il nuovo trailer pubblicato da Nintendo che potete gustarvi in cima alla notizia. Ricordiamo che il Pass Percorsi di Mario Kart 8 Deluxe includerà in tutto 48 piste aggiuntive, distribuite progressivamente tra il 2022 e il 2023 all'interno di 6 pacchetti complessivi, ognuno comprensivo di 8 tracciati su cui tornare a sfrecciare. Siete soddisfatti delle novità annunciate dalla casa di Kyoto?