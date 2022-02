Mario Kart 8 Deluxe: il nuovo DLC con 48 piste è gratis oppure a pagamento?

In occasione del Nintendo Direct di febbraio, la casa di Kyoto ha annunciato un nuovo DLC di Mario Kart 8 Deluxe che introduce 48 piste classiche in versione rimasterizzata. Ma questo contenuto aggiuntivo si paga oppure no?

Precisiamo subito che il Pass Percorsi Aggiuntivi non è gratis ma costa 24.99 euro, acquistando il Pass sul Nintendo eShop avrete accesso dal 18 marzo ai nuovi circuiti tratti da Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii e Mario Kart Tour, divisi in sei diversi DLC con otto piste ciascuno.

In alternativa, il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe è incluso nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che include in aggiunta ai benefit dell'abbonamento base anche il DLC Happy Home Paradise di Animal Crossing New Horizons oltre all'accesso ai giochi del catalogo Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

Mario Kart 8 ha venduto oltre 50 milioni di copie sommando le versioni per Wii U e Nintendo Switch, di fatto si tratta del gioco più venduto in assoluto nel mondo per la console ibrida della casa di Kyoto, un successo di enormi proporzioni che la compagnia vuole continuare a cavalcare proponendo contenuti extra come nel caso del Pass Percorsi Aggiuntivi.