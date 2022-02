Mario Kart 8 Deluxe: il nuovo DLC incluso in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Una delle sorprese maggiori emerse dal Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 è stata l'annuncio del nuovo DLC di Mario Kart 8 Deluxe, talmente corposo da aggiungere la bellezza di ulteriori 48 tracciati ad intervalli regolari a partire dal prossimo 18 marzo 2022.

Il Pass Percorsi Aggiuntivi offrirà versioni aggiornate delle piste viste in tutti i precedenti episodi della serie, dal capostipite Super Mario Kart per SNES fino a Mario Kart 7 per 3DS. E sempre a proposito del DLC di Mario Kart 8 Deluxe con 48 nuove piste, Nintendo ha sottolineato che il Pass Percorsi Aggiuntivi costerà 24,99 euro tramite il Nintendo eShop, ricordando tuttavia che lo stesso pass è incluso nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: coloro che sono iscritti al servizio, infatti, avranno subito accesso ai nuovi contenuti di Mario Kart 8 Deluxe senza dover pagare ulteriormente, godendosi così i nuovi percorsi provenienti dal passato del brand.

Ricordiamo che, oltre ai benefici del servizio base, Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo offre inoltre il DLC Happy Home Paradise di Animal Crossing New Horizons e l'accesso ai titoli presenti nei cataloghi Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Il futuro arrivo del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe renderà quindi ancora più allettante l'offerta dell'abbonamento di Nintendo.