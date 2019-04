Mario Kart 8 Deluxe Edition è ancora il gioco Nintendo Switch più venduto nel Regno Unito!

Mario Kart 8 Deluxe Edition ha esordito su Nintendo Switch nel corso dell'aprile 2017: a ormai due anni di distanza dal lancio, il gioco continua a riscuotere un incredibile successo nel Regno Unito.

È ciò che emerge dalle classifiche di vendita britanniche dedicate alla console ibrida della Casa di Kyoto. Nel corso della settimana conclusasi in data 27 aprile, il celebre kart game ne ha infatti conquistato i vertici, aggiudicandosi la prima posizione tra i giochi più venduti su Nintendo Switch. Un risultato che conferma dati già precedentemente diffusi: nell'ottobre dello scorso anno, il gioco vendeva ancora 300.000 copie al mese, segnando numeri record per MK8 Deluxe nel 2018 in Gran Bretagna. Di seguito la classifica con le prime dieci posizioni:

Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo New Super Mario Bros. U Deluxe – Nintendo Yoshi’s Crafted World – Nintendo Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo Pokemon: Let’s Go: Pikachu – Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Minecraft Super Mario Odyssey – Nintendo Super Mario Party – Nintendo FIFA 19 – EA

Mario Kart 8 Deluxe non è tuttavia l'unico gioco con qualche anno sulle spalle a figurare in classifica. All'interno della top-ten UK trovano infatti spazio anche l'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uscito contestualmente al lancio della console, e Super Mario Odyssey. Medaglia di bronzo invece per le nuove avventure di Yoshi, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra recensione di Yoshi's Crafted World.