Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023 parte a breve: calendario e codici

Ancora nessun accenno all'esistenza di Mario Kart 9, mentre Mario Kart 8: Deluxe continua a essere uno dei più grandi successi commerciali degli ultimi anni per il colosso di Kyoto.

Acclamato da pubblico e critica, il racing game si appresta a scaldare i motori per una nuova competizione eSportiva. A giorni prenderà infatti il via il Mario Kart 8: Deluxe European Championship 2023, con i migliori piloti del Vecchio Continente pronti ad affrontarsi in pista. La prima sessione di qualifiche online del campionato europeo è infatti prevista per la giornata di sabato 19 agosto.

Con un totale di tre sessioni di qualifica online, la community di Mario Kart 8: Deluxe vedrà emergere i migliori 24 giocatori d'Europa (otto per ogni sessione). Questi ultimi si guadagneranno così l'accesso alla finalissima, che si svolgerà dal vivo nel corso del mese di ottobre. Di seguito, vi riportiamo il calendario completo della manifestazione:

Prima sessione di qualifiche: sabato 19 agosto | dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

| dalle ore 16:00 alle ore 20:00; Seconda sessione di qualifiche: venerdì 8 settembre | dalle ore 17:00 alle ore 21:00;

| dalle ore 17:00 alle ore 21:00; Terza sessione di qualifiche: domenica 17 settembre | dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Tutti i giocatori europei con un'iscrizione attiva a Nintendo Switch Online e una copia di Mario Kart 8: Deluxe possono prendere parte all'European Championship, seguendo questi semplici passaggi:

Seleziona Modalità online nel menu principale del gioco Seleziona Torneo, poi seleziona Inserisci un codice Inserisci il codice torneo appropriato

Questi i codici torneo associati alle tre fasi di qualifica:

Nome del torneo: 2023 EU Qualifier #1: 0980-1145-8091

Nome del torneo: 2023 EU Qualifier #2: 3959-7481-4251

Nome del torneo: 2023 EU Qualifier #3: 3626-8881-7707

In ognuna delle sessioni, i piloti guadagneranno punti in base alla posizione finale ottenuta nelle singole gare. Al termine delle tre giornate, gli otto giocatori con il miglior punteggio in ciascun torneo risulteranno qualificati per la fase finale. L'evento in presenza si svolgerà durante i Nintendo European Championships, congiuntamente alle finali europee di Splatoon 3. L'appuntamento è in programma per le giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre, presso il centro congressi VILCO di Bad Vilbel, a Francoforte sul Meno, in Germania.



Ricordiamo che di recente è diventato disponibile anche il DLC 5 di Mario Kart 8: Deluxe.